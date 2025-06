Blumenau é pioneira em SC com ferramenta que ‘dá voz a quem não fala’ Painel instalado em parque público usa símbolos, imagens e palavras para facilitar a comunicação alternativa ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h17 ) twitter

Blumenau se tornou a primeira cidade de Santa Catarina e a terceira em todo o Brasil a instalar uma prancha de comunicação alternativa e aumentativa em espaço público. A ferramenta de acessibilidade foi instalada no Parque Prefeito Carlos Curt Zadrozny, no bairro Garcia, no sábado (14), e tem como objetivo facilitar a comunicação de pessoas com dificuldades na fala.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa importante iniciativa de inclusão!

