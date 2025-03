Blumenau está entre as 20 cidades mais empreendedoras de SC; setor administrativo se destaca Cidades mais empreendedoras do estado possuem apoio do Sebrae/SC; Blumenau conta com dez setores em destaque na abertura de novos negócios... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h46 ) twitter

O Observatório de Negócios do Sebrae/SC realizou um estudo que aponta as 20 cidades mais empreendedoras do estado. Blumenau aparece na 11ª colocação. A análise considera o número de pequenos negócios por habitante, com dados do Censo do IBGE de 2022 e Receita Federal de 2025.

Para saber mais sobre o empreendedorismo em Blumenau e as iniciativas que estão impulsionando a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

