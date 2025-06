Blumenau fecha rua, oferece shows gratuitos e celebra a Noite do Gnocchi neste domingo Confira opções de lazer em Blumenau neste domingo, com atrações gratuitas e pagas ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h16 ) twitter

O domingo (29) promete ser movimentado em Blumenau, com opções de lazer, cultura e gastronomia para todos públicos. De eventos ao ar livre a shows e festivais, a cidade oferece uma programação diversificada para aproveitar o dia. Confira!

