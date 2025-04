Blumenau inicia vacinação contra a gripe para pessoas com deficiência A vacinação contra a gripe para pessoas com deficiência segue até sexta-feira (25) ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 22h25 ) twitter

A Prefeitura de Blumenau iniciou nesta semana uma campanha de vacinação contra a gripe voltada para pessoas com deficiência. A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria de da Saúde e Seidep (Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto). “Ao levarmos pontos de vacinação para mais perto das pessoas, garantimos que um número ainda maior de cidadãos fique protegido contra a gripe”, disse o secretário de Promoção da Saúde, Douglas Rafael.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a vacinação e os grupos prioritários.

