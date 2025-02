Blumenau investe em inclusão com curso de informática gratuito para pessoas com deficiência O curso é voltado para pessoas com deficiência com 14 anos ou mais; saiba como se inscrever ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h46 ) twitter

Blumenau abriu inscrições para uma nova turma do curso de informática básica. A atividade é destinada para pessoas com deficiência e funciona de forma gratuita, com início da capacitação marcada para o mês de março.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se inscrever e participar dessa importante iniciativa!

