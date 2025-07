Blumenau investe R$ 5,4 milhões em nova rotatória para melhorar trânsito na região Norte Rotatória será implantada entre a Rua 1º de Janeiro e a marginal da BR-470, com prazo de 10 meses de execução ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h17 ) twitter

Blumenau terá uma nova rotatória na região Norte da cidade. A ordem de serviço, no valor de R$ 5,4 milhões, foi assinada nesta semana e prevê a obra entre a Rua 1º de Janeiro com a marginal da BR-470, no bairro Fidélis. Além da rotatória, o projeto inclui obras de macrodrenagem, pavimentação e sinalização viária, em uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados.

