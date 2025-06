Blumenau muda trânsito em rotatória importante; nova regra começa terça Alteração de trânsito na rotatória visa melhorar mobilidade urbana na região ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 22h56 ) twitter

Com a revitalização da Rua 2 de Setembro avançando para a fase final, a Prefeitura de Blumenau anunciou uma importante mudança no trânsito da região. A partir desta terça-feira (3), a rotatória da Rua Fritz Spernau — conhecida popularmente como Rua da Coca — passará a operar com nova sinalização.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

