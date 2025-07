Blumenau recebe a III Etapa do Campeonato Catarinense de Remo As provas da regata serão realizadas na Raia de Remo do Rio Itajaí-açú. ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 06h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 06h16 ) twitter

Em Blumenau, acontecerá a III Etapa do Campeonato Estadual de Remo de SC no dia 13 de julho de 2025, das 9h às 13h, com as baterias finais iniciando às 10h. As provas da regata serão realizadas em distância de 500 metros para as todas as categorias. O local de disputa será na Raia de Remo do Rio Itajaí-açú com largada uns 150m antes da Ponte de Ferro e chegada próximo a casa de eventos Planetapéia.

