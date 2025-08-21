Blumenau recebe homenagem inédita à Adele nesta semana; confira horário e valor do ingresso
Apresentação promete trazer os maiores sucessos da cantora britânica, como “Someone Like You”, em versões acústicas, ao Teatro Carlos...
Blumenau recebe, nesta sexta-feira (22), o espetáculo Adele Acústico, uma homenagem intimista à cantora britânica, protagonizada por Eduarda Xen, de Joinville. A apresentação traz os maiores sucessos de Adele, como “Someone Like You”, “Hello”, “Rolling in the Deep”, em versões acústicas, com uma proposta que promete aproximar o público da essência das canções, valorizando a força das letras e a intensidade das melodias.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o show e garantir seu ingresso!
