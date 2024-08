Blumenau se prepara para inovação em alertas de emergência Neste sábado (10), moradores de Blumenau devem participar da demonstração do novo sistema de alertas da Defesa Civil. O projeto usa... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h26 ) ‌



Neste sábado (10), moradores de Blumenau devem participar da demonstração do novo sistema de alertas da Defesa Civil. O projeto usa a tecnologia Cell Broadcast e todos os celulares que estiverem dentro da cidade, conectados na rede 4G ou 5G, receberão mensagens no formato pop-up com um alerta sonoro entre às 15h e 15h30.

