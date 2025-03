Blumenau será palco de etapa de circuito catarinense de tênis de mesa 2025 A competição reúne mais de 400 atletas de toda Santa Catarina e os quatro classificados irão compor a seleção catarinense para disputar... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h06 ) twitter

Blumenau se prepara para sediar uma etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa 2025. A competição, que reunirá atletas de todo o estado, será realizada no Complexo Esportivo do Sesi, nos dias 28 e 29 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

