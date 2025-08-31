Blumenau supera próprio recorde e serve nova maior cuca do Brasil: ‘É muito orgulho’ Doce gigante será servido em Blumenau neste domingo (31), em meio às comemorações do aniversário da cidade ND Mais|Do R7 31/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 31/08/2025 - 20h18 ) twitter

Blumenau comemora 175 anos de história na terça-feira (2), e como parte da programação de aniversário, a cidade vai servir a maior cuca do Brasil, agora com 201 metros de comprimento, na tarde deste domingo (31). O doce gigante é uma tradição do bairro Vila Itoupava e será distribuído gratuitamente à comunidade a partir das 15h, no ginásio da ECIM Coronel Pedro Christiano Feddersen.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa deliciosa tradição! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

