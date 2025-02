Blumenau tem déficit de R$ 372 milhões e prefeito prepara pacote de corte de gastos Decreto de corte de gastos foi assinado pelo prefeito e publicado no Diário Oficial ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para enfrentar um déficit orçamentário, o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, assinou, nesta quarta-feira (29), um decreto com um pacote de corte de gastos. O documento foi publicado no Diário Oficial.

Saiba mais sobre as medidas que estão sendo tomadas e como isso pode impactar a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após dias sem atualização, novo relatório do IMA aponta 74 pontos impróprios para banho em SC

ÁUDIOS: Ouça reações de controladores de voo e piloto com acidente de avião em Washington

Em estado de greve, policiais penais de SC criticam governo: ‘Falta de diálogo’