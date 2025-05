Blumenau tem mais de 60 lojas com descontos no Dia Livre de Impostos Nesta quinta-feira (28), a campanha nacional propõe conscientizar consumidores sobre o peso da carga tributária no Brasil ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h17 ) twitter

Mais de 60 estabelecimentos participam do Dia Livre de Impostos em Blumenau, nesta quinta-feira (29). Durante a data, as empresas vão oferecer produtos e serviços com descontos especiais. A campanha nacional promovida pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) tem como objetivo conscientizar a população sobre a alta carga tributária no país.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as lojas participantes e os descontos imperdíveis!

