Blumenau vacina mais de 80% contra HPV e SC tem nova fase da campanha para jovens Vacina contra HPV faz parte do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h46 )

A vacina contra a HPV (Papilomavírus Humano) já faz parte do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade. Mas, desde 2024, o Ministério da Saúde também passou a oferecer o imunizante aos jovens de até 19 anos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre a vacinação contra HPV em Blumenau!

