Blumenau x Foz Cataratas: onde assistir ao vivo pela Liga Futsal Blumenau e Foz Cataratas jogam na noite desta quinta-feira (14) pela 17ª rodada da Liga Futsal

Blumenau e Foz Cataratas se enfrentam às 20h desta quinta-feira (14), no Complexo Esportivo Bernardo Werner (Sesi), pela 17ª rodada da Liga Futsal 2025. A partida tem transmissão ao vivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

