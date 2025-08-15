Logo R7.com
Blumenau x Foz Cataratas: onde assistir ao vivo pela Liga Futsal

Blumenau e Foz Cataratas jogam na noite desta quinta-feira (14) pela 17ª rodada da Liga Futsal

ND Mais|Do R7

ND Mais

Blumenau e Foz Cataratas se enfrentam às 20h desta quinta-feira (14), no Complexo Esportivo Bernardo Werner (Sesi), pela 17ª rodada da Liga Futsal 2025. A partida tem transmissão ao vivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

