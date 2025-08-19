BMW com mais de R$ 16 mil em débitos é apreendida em Balneário Camboriú
O caso foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18).
O BC Trânsito apreendeu uma BMW com mais de R$ 16 mil em débitos em Balneário Camboriú. O caso foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18). Segundo o órgão, agentes foram chamados para verificar dois veículos estacionados em uma vaga de curta duração por mais de 15 minutos.
