BMW com mais de R$ 16 mil em débitos é apreendida em Balneário Camboriú

O BC Trânsito apreendeu uma BMW com mais de R$ 16 mil em débitos em Balneário Camboriú. O caso foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18). Segundo o órgão, agentes foram chamados para verificar dois veículos estacionados em uma vaga de curta duração por mais de 15 minutos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

