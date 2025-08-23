BMW é apreendida após ‘borrachão’ em Balneário Camboriú
No momento da abordagem, os agentes encontraram bebida alcoólica no veículo
Uma BMW foi apreendida após realizar manobras perigosas em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (21), na rua 4.800, na avenida Atlântica, no bairro Barra Sul. O BC Trânsito registrou a ocorrência por volta das 16h.
Uma BMW foi apreendida após realizar manobras perigosas em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (21), na rua 4.800, na avenida Atlântica, no bairro Barra Sul. O BC Trânsito registrou a ocorrência por volta das 16h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: