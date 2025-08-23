Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

BMW é apreendida após ‘borrachão’ em Balneário Camboriú

No momento da abordagem, os agentes encontraram bebida alcoólica no veículo

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma BMW foi apreendida após realizar manobras perigosas em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (21), na rua 4.800, na avenida Atlântica, no bairro Barra Sul. O BC Trânsito registrou a ocorrência por volta das 16h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.