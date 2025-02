BO falso: pai é preso após filho perder aposta em racha de moto na Grande Florianópolis Policiais foram até a casa do jovem, em Florianópolis, para apurar a denúncia do BO falso e encontraram o pai do dele, que tinha um... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h08 ) twitter

Um homem foi preso após o filho, de 27 anos, perder uma aposta e fazer um BO falso em Florianópolis na quarta-feira (29). Segundo a Polícia Civil, o jovem denunciou um suposto assalto armado em sua casa. No entanto, quando os policiais chegaram no local viram que o pai dele estava com um mandado de prisão em aberto.

Saiba mais sobre essa história intrigante e suas consequências no nosso parceiro ND Mais.

