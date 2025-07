‘Boa tarde, sargento!’: monitora identifica alunos em SC só pela voz e vídeo viraliza No vídeo ‘Boa tarde, Sargento’, a sargento e monitora da escola em Jaraguá do Sul está de costas para as crianças e tenta identificá... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h37 ) twitter

ND Mais

Um vídeo gravado no Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas e já acumula mais de 500 comentários no Instagram até esta terça-feira (8). Na gravação, mais de 20 estudantes se revezam ao microfone dizendo “Boa tarde, sargento” para Aliliana Spindola, monitora da escola, que aparece sentada de costas tentando adivinhar quem está falando apenas pela voz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a monitora conseguiu reconhecer muitos alunos apenas pela voz!

