‘Boiola depilada’: jornalista presa por homofobia faz novo ataque um dia após deixar prisão

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, voltou a proferir insultos homofóbicos na tarde de segunda-feira (16), apenas um dia após deixar a prisão. Ela foi presa por homofobia durante uma discussão em um shopping de São Paulo no sábado (14). Em novo vídeo, a jornalista chama um homem de “boiola depilada” em um condomínio. As imagens foram gravadas por uma das três vítimas do ataque, que são vizinhos da mulher no bairro Higienópolis.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

