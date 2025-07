Bois são sacrificados após 3 casos de raiva confirmados em propriedade rural de SC Prefeitura de São Francisco do Sul organiza mutirão de vacinação após confirmação dos casos ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 06h17 ) twitter

Três casos de raiva bovina foram confirmados em uma propriedade rural de São Francisco do Sul, no Norte catarinense. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10) pela Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina), após resultado de exames realizados pelo Laboratório Regional de Diagnóstico de Joinville.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e as medidas de prevenção adotadas.

