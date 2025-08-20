Logo R7.com
Bolão leva R$ 63 milhões na Mega-Sena; veja números e para onde foi o prêmio

Um bolão com 15 cotas acertou os seis números da Mega-Sena e levou mais de R$ 63 milhões; confira os detalhes e números sorteados

ND Mais

ND Mais|Do R7

Notas de 100 e 50 reais. Imagem ilustra matéria ND Mais

Um bolão com 15 cotas faturou o prêmio de R$ 63 milhões no sorteio da Mega-Sena realizado na noite de terça-feira (20). A aposta vencedora foi registrada em Caxias, no Maranhão, e acertou os seis números do concurso 2903.

