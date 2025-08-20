Bolão leva R$ 63 milhões na Mega-Sena; veja números e para onde foi o prêmio
Um bolão com 15 cotas acertou os seis números da Mega-Sena e levou mais de R$ 63 milhões; confira os detalhes e números sorteados
Um bolão com 15 cotas faturou o prêmio de R$ 63 milhões no sorteio da Mega-Sena realizado na noite de terça-feira (20). A aposta vencedora foi registrada em Caxias, no Maranhão, e acertou os seis números do concurso 2903.
Um bolão com 15 cotas faturou o prêmio de R$ 63 milhões no sorteio da Mega-Sena realizado na noite de terça-feira (20). A aposta vencedora foi registrada em Caxias, no Maranhão, e acertou os seis números do concurso 2903.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os números sorteados e detalhes do prêmio!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os números sorteados e detalhes do prêmio!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: