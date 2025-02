Bolsa Família libera pagamento nesta segunda para beneficiários com NIS 6; veja o calendário Mais de 20,55 milhões de famílias recebem o benefício em fevereiro; valor mínimo está na faixa de R$ 600 ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 20h26 ) twitter

A Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (24), a parcela de fevereiro do novo Bolsa Família aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) final 6. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda alcançará 20,55 milhões de famílias, com investimento de R$ 13,81 bilhões.

Para mais detalhes sobre os pagamentos e como se cadastrar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

