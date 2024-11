Bolsa Família paga parcela para beneficiários com NIS final 4; confira o calendário Bolsa Família paga parcela para beneficiários com NIS final 4; confira o calendário ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Calendário Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (21) a parcela de novembro do programa Bolsa Família aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 4. O pagamento do benefício ocorre sempre nos últimos dez dias úteis do mês.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o calendário de pagamentos!

Leia Mais em ND Mais:

Quando o sol volta aparecer? Saiba qual a previsão do tempo em Blumenau

Novo recorde: ND Mais atinge 161 milhões de acessos em outubro

Sessão extra para assistir de graça ao filme “Saberes Ancestrais”, no CIC