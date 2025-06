Bolsa Família paga R$ 150 milhões a 229 mil beneficiários em SC no mês de junho; veja cidades Joinville lidera número de famílias atendidas; valor médio do benefício no estado é de R$ 657,13 ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 03h15 (Atualizado em 18/06/2025 - 03h15 ) twitter

O Bolsa Família em Santa Catarina contempla 229.894 famílias em todos os 295 municípios do estado neste mês de junho. O investimento do governo federal no estado supera R$ 150,7 milhões, com um valor médio de R$ 657,13 por família. Os pagamentos começaram nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 30, conforme o final do NIS.

