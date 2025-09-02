Bolshoi faz única apresentação de uma Noite de Verão em Florianópolis; a entrada é gratuita
Clássico Sonho de uma Noite de Verão é uma adaptação da obra de William Sheakspeare; espetáculo do Teatro Bolshoi no Brasil será nesta...
A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil traz para Florianópolis, em única apresentação, o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão. A adaptação da obra de William Sheakspeare tem coreografia de William Almeida.
