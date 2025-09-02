Logo R7.com
RecordPlus
Bolshoi faz única apresentação de uma Noite de Verão em Florianópolis; a entrada é gratuita

Clássico Sonho de uma Noite de Verão é uma adaptação da obra de William Sheakspeare; espetáculo do Teatro Bolshoi no Brasil será nesta...

ND Mais|Do R7

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil traz para Florianópolis, em única apresentação, o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão. A adaptação da obra de William Sheakspeare tem coreografia de William Almeida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse espetáculo imperdível!

