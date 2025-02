Bomba de dique em Blumenau passará por manutenção após apresentar problemas de funcionamento Defesa Civil da cidade comunicou que uma das bombas do Dique Santa Clara apresentou problemas devido aos eventos climáticos recentes... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 18/02/2025 - 23h25 ) twitter

Uma das bombas do Dique Santa Clara (PI 9), em Blumenau, precisará passar por uma manutenção após apresentar problemas de funcionamento. A remoção para análise técnica foi comunicada pela Defesa Civil da cidade nesta terça-feira (18).

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

