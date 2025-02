Bombeiro de SC escolhe nome da primeira filha após emergência; ‘Ficou na cabeça’ O nome da primeira filha foi escolhida após um atendimento de emergência em Chapecó, Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Bombeiro Militar, cabo Fábio Pereira, de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, escolheu o nome da primeira filha após realizar um atendimento de emergência. Foi durante o preenchimento da ficha da ocorrência que o nome da bebê chamou sua atenção: Fiorella.

Saiba mais sobre essa emocionante história e a escolha do nome da pequena Fiorella no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Liberação de cachorros nas praias de Florianópolis traz riscos para pets e humanos; entenda

Carnaval de Balneário Camboriú traz novidades para 2025; confira programação

Conheça a empresa que confeccionou chinelo para o Papa Bento XVI e encanta com linha de roupa