Bombeiro voluntário de SC morre aos 35 anos após batalha contra o câncer

O município de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, amanheceu em luto nesta sexta-feira (20) com a notícia da morte de Anderson Roberto Correia, de 35 anos, bombeiro voluntário há 16 anos e pai de três filhos. Ele morreu após lutar bravamente contra um câncer, que enfrentava há mais de três anos. A confirmação foi feita pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, por volta do meio-dia, nas redes sociais da corporação.

Para saber mais sobre a história inspiradora de Anderson e a comoção que sua luta gerou na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

