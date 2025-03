Bombeiro voluntário fica gravemente ferido em acidente na BR-280 em Araquari Jesiel de Lima Mafra foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal São José de Joinville ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O bombeiro voluntário Jesiel de Lima Mafra ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo, inicialmente, uma moto e uma carreta na BR-280, em Araquari, na noite desta sexta-feira (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o estado de saúde do bombeiro e as reações de apoio da comunidade.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Vitória: polícia descobre mensagens no celular de Maicol sobre ‘Como degolar uma pessoa’

Space Adventure completa um ano em Balneário Camboriú

Caminhão tomba na BR-470 e trânsito fica bloqueado em Rodeio