Bombeiros alertam para riscos de afogamento mesmo fora da temporada de verão em SC

Apesar do inverno e do movimento reduzido nas praias, o risco de afogamentos continua presente em Santa Catarina. O alerta é do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), que aproveita o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, lembrado nesta sexta-feira (25), para reforçar orientações simples que podem evitar tragédias em rios, praias e piscinas.

Para saber mais sobre como se proteger e evitar tragédias aquáticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

