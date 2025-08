Bombeiros ampliam buscas por jovem desaparecido no Rio Mampituba com apoio gaúcho Jovem de 18 anos sumiu enquanto nadava no rio na noite dessa segunda-feira (4), em Passo de Torres ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 01h37 ) twitter

As buscas pelo jovem desaparecido no Rio Mampituba, em Passo de Torres, foram ampliadas e seguem agora com o auxílio de bombeiros militares do Rio Grande do Sul. O rapaz desapareceu por volta das 22h50 dessa segunda-feira (4), próximo à ponte pênsil, na área central da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa situação preocupante.

