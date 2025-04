Bombeiros de SC investem mais de R$ 5 milhões para melhorar comunicação em casos de emergência Com investimento na modernização da comunicação, corporação ganha mais agilidade e segurança no atendimento de emergências à população... ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 06h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina investiu na modernização da comunicação na corporação, com a aquisição de 640 rádios digitais distribuídos por todo o estado. A medida faz parte da ampliação da tecnologia digital no atendimento de emergências, obtendo mais agilidade e segurança para as equipes em campo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como essa tecnologia está transformando a comunicação dos bombeiros em SC!

saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Alunas de medicina negam deboche à paciente morta após transplante: ‘Nem sabíamos o seu nome’

‘Guru’ é preso em Florianópolis por abusar sexualmente de mulheres no Paraná

Cidade do Litoral Norte de SC tem manicure de graça para idosos; veja como participar