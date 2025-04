Bombeiros de SC lançam cartilha para trilhas seguras O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina lançou uma cartilha educativa com orientações práticas e ambientais para quem curte... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h46 ) twitter

Você sabe o que levar em uma trilha? Como agir em caso de acidente ou desorientação? O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) lançou uma cartilha para trilhas seguras. A proposta é reforçar a segurança dos praticantes e incentivar a conservação da natureza durante os percursos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as orientações importantes!

