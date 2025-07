Bombeiros entram no quarto dia de buscas por homem desaparecido no rio Canoinhas Segundo testemunhas, a vítima teria afundado no rio Canoinhas, sem voltar à superfície, na madrugada do último sábado (4) ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h38 ) twitter

O Corpo de Bombeiros da cidade de Três Barras, no Planalto Norte, segue nesta terça-feira (8) pelo quarto dia consecutivo nas buscas por um homem de 31 anos que desapareceu no rio Canoinhas. Testemunhas relataram que a vítima teria entrado no rio pela rampa de acesso às embarcações por volta de uma hora da manhã no último sábado (4), e, após nadar uns 30 metros, teria afundado, sem retornar à superfície.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as buscas e a situação atual.

