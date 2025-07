Bombeiros resgatam homem jogado no Rio Sangão em Criciúma Vítima disse ter sido empurrada e foi socorrida com escoriações ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h36 ) twitter

Bombeiros militares resgataram um homem de 49 anos que foi jogado no Rio Sangão, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na tarde deste domingo (29), no bairro Vila Francesa. Conforme informações dos bombeiros, a vítima foi encontrada caída às margens do rio, já fora da água, em uma ribanceira com cerca de quatro metros de altura. Para realizar o resgate, a equipe utilizou uma escada apoiada na encosta e uma cadeira de salvamento conectada a um cabo de segurança.

