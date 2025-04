Bombeiros retomam buscas por motorista após indícios de queda de carro em rio em SC A equipe de mergulhadores retomou as buscas em Rio das Antas após uma possível queda de carro no rio; parte da mureta ficou destruída... ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h40 ) twitter

Na noite de domingo (27), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a um acidente de trânsito no Centro de Rio das Antas, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Conforme os socorristas, há indícios de uma queda de carro no rio.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes desse caso.

