Bombeiros suspendem buscas por homem que desapareceu em SC há 10 dias Polícia Civil deve continuar as investigações a fim de identificar novos indícios sobre o desaparecimento de Antônio Pacheco, de 65... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h56 )

As buscas por Antônio Pacheco, de 65 anos, que desapareceu após sair para caminhar, em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros. O homem, que é diagnosticado com Alzheimer, foi visto pela última vez na região do bairro Santa Líbera no dia 31 de maio.

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

