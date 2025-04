Bombeiros tentam ressuscitar eletricista por 40 minutos em Balneário Camboriú Trabalhador fazia a manutenção de um ar-condicionado, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória; bombeiros tentaram ressuscitar... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 00h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 00h40 ) twitter

Bombeiros de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, tentaram ressuscitar eletricista por 40 minutos. Ele morreu enquanto fazia uma manutenção em um ar-condicionado, na tarde deste domingo (28). O trabalhador foi encontrado por volta das 14h inconsciente no chão, e os socorristas precisaram arrombar a porta do estabelecimento, pois ela estava trancada por dentro, mesmo com o proprietários no local, não foi possível abrir.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

