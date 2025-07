Bombinhas celebra a pesca artesanal da tainha com gincana à beira-mar e shows gratuitos 9ª edição do Saragaço em Bombinhas conta com disputas entre ranchos, shows gratuitos e transmissão ao vivo ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h17 ) twitter

Bombinhas será palco da maior festa de encerramento da temporada da pesca artesanal da tainha: o Saragaço 2025. O evento acontece de 18 a 20 de julho, com programação gratuita no canto direito da Praia de Bombinhas. Com formato único em Santa Catarina, o Saragaço mobiliza pescadores artesanais, moradores e visitantes em uma grande gincana cultural entre ranchos de pesca, unindo competição entre ranchos, cultura tradicional e os saberes da pesca artesanal.

