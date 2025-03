Botox pode causar botulismo? Veja o alerta e os cuidados essenciais A Anvisa emitiu um alerta para profissionais de saúde que realizam procedimentos com injeção de toxina botulínica, popularmente conhecida... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Anvisa emitiu um alerta importante para profissionais de saúde que realizam procedimentos com injeção de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, seja para fins terapêuticos ou estéticos. O aviso também é voltado para pacientes, destacando os riscos envolvidos na aplicação da toxina.

Saiba mais sobre os riscos e cuidados essenciais na aplicação do botox consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pitbull dispara arma e atinge dono enquanto ele dormia nos EUA

Imposto de Renda 2025: programa para declaração já está disponível; veja como baixar

Do Brasil à Europa: Aliança entre PCC e máfia italiana tem 14 denunciados pelo MPF