BR-101 no Sul de SC: desvio de pista inicia nesta quarta e concessionária alerta para mudanças Desvios foram implementados ao longo da pista entre Tubarão e Capivari de Baixo para obras e têm duração aproximada de dois meses;... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira (12) de manhã, alguns desvios passaram a valer ao longo da pista principal da BR-101, no km 328 e no km 329, entre Tubarão e Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina. A alteração se dá pela sequência de construção das novas vias marginais na região, com previsão de durar dois meses.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças na BR-101 e como elas podem afetar seu trajeto!

Leia Mais em ND Mais:

Defesa Civil de Blumenau recebe comitiva nacional para vistoria de áreas afetadas por enchentes

Vereador tem resposta dura por questionar ‘vídeos de travesti’ em escola tradicional de Itajaí

Bilionários perderam mais de R$ 1.2 trilhão em dois meses do novo governo Trump; veja lista