BR-101 registra filas de 26 km e gera caos no trânsito de Itajaí; saiba o motivo Motoristas chegaram a passar horas no congestionamento que parou a BR-101 na manhã desta sexta-feira (27) ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h55 )

Quem passou pela BR-101 entre Itapema e Itajaí na manhã desta sexta-feira (27) teve que ter uma dose extra de paciência. Isto porque a rodovia registrou congestionamento que gerou filas quilométricas entre as cidades. Às 13h30 desta sexta, ainda eram contabilizados 26 km de filas no trecho. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária da rodovia, pelo menos duas ocorrências contribuíram para o transtorno no trânsito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o caos no trânsito!

