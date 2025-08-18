BR-101 tem pista liberada após atropelamento, mas rodovia segue congestionada em SC
BR-101 tem pontos de lentidão na região de Porto Belo após o atropelamento que resultou na morte de uma pessoa no início da tarde deste...
Após o atropelamento que resultou na morte de uma pessoa no início da tarde deste domingo (17), em Porto Belo, a BR-101 teve a pista totalmente liberada no sentido Norte. Apesar disso, a rodovia ainda registra congestionamento na região. Segundo a Arteris Litoral Sul, há lentidão entre os km 152, em Porto Belo, e o km 141, em Balneário Camboriú. O fluxo segue com pontos de fila, principalmente do km 149 ao km 144, no sentido Curitiba.
