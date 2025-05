BR-163 será totalmente interditada no Extremo-Oeste de SC; veja quando Cinco acessos próximos ao trevo de entrada de Guaraciaba também serão bloqueados temporariamente ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h46 ) twitter

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) emitiu um alerta para a interdição total da BR-163, no trecho localizado no km 85, em Guaraciaba, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. A interdição vai acontecer a partir desta quarta-feira (7) e se estende até sexta-feira (9), em horários específicos e afetarão os dois sentidos da rodovia.

