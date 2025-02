BR-376 terá obras em 3 trechos e bloqueio de 1,3 km de pista Os trabalhos ocorrerão em três pontos da Serra do Mar, nos quilômetros 666,070, 666,050 e 665,500 da BR-376 ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h27 ) twitter

A BR-376, principal ligação entre Santa Catarina e Paraná, passará por obras de estabilização de encostas a partir das 22h desta quarta-feira (29). Os trabalhos, realizados pela concessionária Arteris Litoral Sul, ocorrerão em três pontos da Serra do Mar, nos quilômetros 666,070, 666,050 e 665,500, todos no sentido Curitiba (pista Norte), no trecho de Guaratuba.

Para mais informações e detalhes sobre as obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

