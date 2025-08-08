Bradesco é investigado por prática abusiva após cliente de SC receber ligações a cada 15 min
Cliente afirma ter recebido mais de 400 chamadas de escritórios ligados ao banco informando que havia atraso no pagamento de um financiamento...
O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) abriu um inquérito civil para investigar uma possível prática abusiva do Bradesco contra um cliente de Florianópolis. Segundo a denúncia, o banco teria deixado de emitir um boleto de financiamento solicitado, o que resultou em mais de 400 ligações de cobrança ao consumidor.
