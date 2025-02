Brasil é líder global em mortes de pessoas trans há 17 anos, aponta estudo Pesquisa realizada pela Rede Trans Brasil registrou 105 assassinatos em 2024; o número representa uma queda de 14 assassinatos em relação... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No ano passado, 105 pessoas trans foram mortas no Brasil. O número representa uma queda de 14 assassinatos em relação a 2023, mas mantém o país como o que mais mata pessoas trans no mundo pelo 17º ano consecutivo. A pesquisa foi realizada pela Rede Trans Brasil e será oficialmente lançada na próxima quarta (29).

Para entender melhor essa realidade alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Ainda Estou Aqui’ é indicado a três categorias no Oscar 2025 e quebra jejum de décadas

Avô que estuprou e engravidou neta no PR é preso em Joinville

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2025? Veja lista