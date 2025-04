Brasil registra taxa de alfabetização de 49,3% em 2023, segundo dados do Inep Para o presidente do Inep, Manuel Palacios, índices produzidos da taxa de alfabetização no Brasil estão em "uma lógica ascendente" ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 00h45 ) twitter

Os primeiros dados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) coletados em 2023 apontaram que a taxa de alfabetização no Brasil era de 49,3% das crianças no 2º ano do ensino fundamental naquele ano. A informação foi divulgada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender mais sobre a alfabetização no Brasil.

